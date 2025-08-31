Dehşet verici olay, saat 19.30 sıralarında üniversitenin Güney Kampüsü’nde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre Hilal Özdemir ile bir süredir görüşen Ayberk Kurtuluş, genç kızın ayrılma isteğini kabul etmedi ve onu takıntı haline getirdi. Olay günü Özdemir’i arayan Kurtuluş, “Son bir kez görüşelim” diyerek genç kızdan konum istedi. Özdemir’in çalıştığı kafenin yerini öğrenen Kurtuluş, aracıyla kampüse geldi.

“Düğüne Geldim” yalanıyla kampüse girdi

Güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek arama yapılmadan kampüse giren Kurtuluş, öğle saatlerinde Hilal Özdemir ile bir kez buluştu. İkili arasında tartışma çıktığı, yanlarına gelen bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine gencin aracıyla kampüsten ayrıldığı öğrenildi. Ancak Kurtuluş akşam saatlerinde yeniden kampüse geldi. Yine aynı bahaneyle aranmadan içeri girdi.

Genç kızı başından vurdu

İkinci buluşmada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Bu sırada Ayberk Kurtuluş, yanında getirdiği ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabancayla Hilal Özdemir’in başına ateş etti. Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kurtuluş da aynı silahla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

24 suç kaydı ortaya çıktı

Polis ekiplerinin incelemesinde Kurtuluş’un kullandığı silahın ruhsatsız olduğu belirlendi. Ayrıca gencin daha önce işlediği suçlardan dolayı 24 farklı kaydının bulunduğu tespit edildi. Özdemir’in bir süre önce ailesinin yönlendirmesiyle okulunu değiştirdiği, Kağıthane’de başka bir devlet okuluna kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hilal Özdemir ve Ayberk Kurtuluş’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gerekli incelemelerin ardından genç kızın ve saldırganın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üniversiteden açıklama

Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Soruşturma Sürüyor

Yaşanan cinayet ve intiharın ardından savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Hem güvenlik zafiyetleri hem de Kurtuluş’un suç geçmişine rağmen elini kolunu sallayarak kampüse girebilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.