Son Mühür- Hayatını kaybeden Hilal Özdemir’in ablası Sedef Özdemir, kardeşinin eski sevgilisi tarafından sürekli takip edildiğini belirtti. Özdemir, “Hilal’in gözünü boyamaya başladı. Ona hediyeler göndererek kandırdı. Kardeşimi öldürmesinin sebebi kıskançlıktı” dedi.

Canlı konumla takip etmiş

Olay günü Hilal Özdemir’in yarı zamanlı çalıştığı kafeye giden Kurtuluş’un, genç kızı canlı konum uygulaması üzerinden bulduğu ortaya çıktı. Kurtuluş’un daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

Kampüse “düğüne geldim” diyerek girdi

Edinilen bilgilere göre Kurtuluş, ilk olarak öğle saatlerinde kampüse giriş yaptı. Güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek aranmadan içeriye giren Kurtuluş, daha sonra kampüsten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden gelen Kurtuluş, aynı yöntemi kullanarak ikinci kez aranmadan içeri girdi.

“Kardeşim kaçmaya çalışırken vuruldu”

Hilal Özdemir’in ablası Sedef Özdemir, kardeşinin ölüm haberini sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Otopsi raporuna göre Hilal’in kaçmaya çalıştığı sırada başının arkasından vurulduğunu belirten Özdemir, “Ona 10 dakika konuşalım demiş. Kardeşim kabul etmiş ama silahını çıkarınca ensesinden tutup götürmüş. Konuşmasına bile izin vermeden vurmuş” ifadelerini kullandı.

Aile daha önce okulunu değiştirmiş

Sedef Özdemir, kardeşinin yaşadığı tehditler nedeniyle eğitim aldığı Gaziosmanpaşa’daki devlet okulundan kaydının alınıp Kağıthane’de başka bir okula nakledildiğini söyledi. Ancak genç kızın, Kurtuluş’un ısrarlı takibinden kurtulamadığı ortaya çıktı.

Olay sonrası Ayberk Kurtuluş ve Hilal Özdemir’in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.