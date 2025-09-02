Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda yaygınlaşan ve içeriği belirsiz ürünlerle tüketicileri yanıltan "Gizemli Kutu" satışlarına karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihli toplantısında alınan kararlarla, bu tür satış yapan sitelere erişim engeli getirilirken, ilgili platformlar ve şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldı.

Ekonomik davranışları bozucu eylem

Reklam Kurulu, "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışların, tüketicilerin ekonomik kararlarını ciddi şekilde etkilediğini ve onları normal şartlarda yapmayacakları alışverişlere yönelttiğini tespit etti. Bu durum, haksız ticari uygulama olarak değerlendirilerek, tüketici haklarının ihlali olarak kabul edildi.

Erişim engeli ve adli süreçler başlatıldı

Bakanlık, bu aldatıcı tanıtımların önüne geçmek için önemli adımlar attı. Alınan kararlar doğrultusunda:

"Gizemli Kutu" satışları yapan sitelere erişim engeli getirildi.

Yasa dışı faaliyet gösteren site sahipleri ve sorumluları hakkında adli soruşturma başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapıldı.

Tüketicilerin korunması öncelikli hedef

Ticaret Bakanlığı, özellikle gençleri hedef alan bu tür aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdüreceğini belirtti. Tüketici haklarını ihlal eden platformlar ve şahıslar hakkında yasal mevzuat çerçevesinde idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.