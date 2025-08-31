Son Mühür- İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde, 20 yaşındaki Ayberk K.'nin, 15 yaşındaki bir kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etmesiyle dehşet verici bir olay yaşandı. Bu trajik hadise, kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada geniş yankı bulurken, gazeteci İsmail Saymaz'ın eleştirel paylaşımı dikkat çekti. Saymaz, güvenlik önlemlerindeki zaaflara işaret ederek, "Hocaların, öğrencilerin ve mezunların eylem yaparlar diye sokulmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne eli silahlı bir katil nasıl girebiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Olay, 30 Ağustos'ta saat 19.40 sularında, Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde bulunan Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içindeki bir kafede meydana geldi. İddialara göre, Ayberk K. (20) ile H.Ö. (15) arasında sabah saatlerinde başlayan bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından H.Ö., yarı zamanlı çalıştığı kampüs kafesine geçti. O sırada üniversitede düzenlenen bir etkinliğe kaçak yollarla girdiği belirlenen Ayberk K., H.Ö.'yü kafasından vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Failin sabıka kaydı yaşından büyük!

Yaşanan bu kan donduran olayda hem Ayberk K. hem de H.Ö. hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan polis incelemesinde, saldırgan Ayberk K.'nin 24 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, kamuoyundaki endişeyi daha da artırırken, olayın kampüs içindeki güvenlik zaafiyetleri hakkındaki tartışmaları alevlendirdi. Emniyet güçleri, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.