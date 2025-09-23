Oğuz Dizer, Fanatik Gazetesi’nde 32 yıl boyunca spor köşe yazarlığı yaptı. Özellikle Galatasaray yazarı olarak futbol yorumlarını uzun yıllar boyunca sürdürdü. Spor haberlerinde, analizlerde ve röportajlarda da aktif olarak yer aldı.

Uzun yıllar boyunca ulusal ve yerel medya organlarında spor yazarlığı yaptı. Fanatik Gazetesi’nde Galatasaray ağırlıklı köşe yazıları yazdı ve spor camiasında saygın bir yere sahip oldu. Televizyon kanallarında futbol yorumculuğu da üstlendi. Mesleğinde ayrıntı odaklı, sade ve net bir dille tanındı. Yerel takımlardan Galatasaray’a, birçok konuda analizler sundu. Spor basınında genç gazetecilere ilham verdi ve tarafsız habercilik anlayışıyla bilindi.

Oğuz Dizer kimdir?

Galatasaray üzerine yaptığı köşe yazılarıyla bilinen Oğuz Dizer, yıllarca Fanatik Gazetesi’nin önemli isimleri arasında yer aldı. Sakaryaspor başta olmak üzere farklı futbol takımlarını yakından takip etti, sporun farklı yönlerini ele aldı. 31 yıl boyunca Doğan Medya Grubu çatısı altında görev yaptı. Eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Spor yorumculuğu ve köşe yazarlığı deneyimiyle, sade ve gerçekçi bir üslup benimsedi. Genç meslektaşlarına örnek oldu.

Neden öldü?

Oğuz Dizer uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görüyordu. 23 Eylül günü Sakarya’da hayatını kaybetti. Ölüm haberi spor basını ve Sakarya’da geniş yankı buldu. Cenazesi, Sakarya Orhan Camii’nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Medya camiası ve birçok futbol sever, Dizer’in kaybı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Spor yazarlığına katkıları ve mesleğine olan bağlılığı, isminin uzun süre anılmasına neden oldu.