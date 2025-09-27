Bodrum’da akaryakıt istasyonunda finans müdürü olarak çalışan Ali Şengün, 2010’lu yıllarda iş yerinin takvimi için fotoğraf toplamaya başladı. Zamanla bu merakı koleksiyonculuğa dönüştü ve büyük bir tutkuya dönüştü. Evli ve üç çocuk babası olan Şengün, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen mezatlara katıldı, ayrıca İngiltere ve Ukrayna gibi ülkelerden de Bodrum’a dair kareler edindi.

ABD’den 1960’lı yıllarda Bodrum’a gelerek fotoğraf çeken bir sanatçının tüm arşivinin kendisine ulaştırılmasıyla koleksiyon daha da zenginleşti. Şengün, bu sayede kentin tarihine ışık tutan yüzlerce özel kareyi arşive ekledi.

1843’e uzanan görsel tarih

Bugün 500 bine yaklaşan fotoğraftan oluşan arşivin en eski örneği 1843 yılına kadar uzanıyor. Kareler, Bodrum’un tarihi, kültürü ve sosyal yapısını yansıtan önemli belgeler niteliği taşıyor. Şengün, fotoğrafların yanı sıra Bodrum’a dair kitap, pul ve dergileri de topladığını belirterek, “Hedefim Bodrum’da bir fotoğraf müzesi kurmak” dedi.

“Bodrumluların aile arşivini de tarıyorum”

Koleksiyonun sadece mezatlarla sınırlı kalmadığını anlatan Şengün, “Bodrumluların aile albümlerini de taramaya başladım. Fotoğrafların peşinden giderken bazen ilginç tesadüfler de yaşadım. Bir sergimde gelen bir çift, gördükleri fotoğrafın halalarına ait olduğunu söyledi. O kareyi ben mezattan almıştım” sözleriyle arşivin taşıdığı kişisel hafızaya da dikkat çekti.

Sergiler ve hedef müze

Şengün, bugüne kadar yaklaşık 10 sergi açtı. Her sergide Bodrum’un farklı dönemlerine ışık tutan kareleri sanatseverlerle paylaştı. Onun için bu birikim yalnızca bir koleksiyon değil; Bodrum’un kimliğini, kültürel zenginliğini ve geçmişini gelecek nesillere aktarma çabası. En büyük hayali ise bu fotoğrafların bir müze çatısı altında kalıcı olarak sergilenmesi.