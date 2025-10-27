Muğla'nın popüler tatil destinasyonu Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik göçmen teknesi faciasının ardından, emniyet güçleri insan kaçakçılığı şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Muğla merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, olaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, polis sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adli mercilere sevk edildi.

Facianın ardından başlatılan kritik soruşturma

Olay, 4 Ekim günü gece saat 01.06'da Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir yardım çağrısıyla gün yüzüne çıktı. Bodrum'un Ortakent Mahallesi yakınlarındaki Ada Burnu mevkisinde, kıyıya yakın kayalık alanda mahsur kaldığını bildiren kişinin ihbarı üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı üç bot ve Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) yönlendirildi. Arama-kurtarma ekipleri, ihbarı yapan Afganistan uyruklu kaçak göçmeni sağ salim kurtarmayı başardı. Hayatta kalan göçmenin ilk ifadesi, facianın boyutlarını ortaya koydu. Kurtarılan göçmen, Bodrum Bitez bölgesinden bir lastik botla denize açıldıklarını, ancak botun yaklaşık on dakika sonra su alarak battığını anlattı. Botta toplam 19 kişinin bulunduğunu belirten göçmen, altı saate yakın yüzerek karaya ulaştığını ifade etti.

17 kişinin canına mal olan kaçakçılık girişimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinden oluşan 77 personel, 13 kara aracı, 4 sahil güvenlik botu, özel dalış timi, Termal İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin katılımıyla gerçekleştirilen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda yürek burkan bir tabloyla karşılaşıldı. Batık botta bulunanlardan 1'i göçmen kaçakçısı olmak üzere toplam 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Facianın kurbanı olan 16'sı kaçak göçmen ile kaçakçının cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çok boyutlu soruşturma ve zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, facia ile doğrudan bağlantısı olduğu belirlenen toplam 17 şüpheli isim tespit edildi. Elde edilen istihbarat ve deliller doğrultusunda, Muğla merkezli olmak üzere eş zamanlı olarak dört farklı ilde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, aranan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İnsan hayatını hiçe sayarak yasa dışı yollarla para kazanmayı hedefleyen bu şebekenin üyeleri olduğu iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.