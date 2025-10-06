Muğla’nın Bodrum ilçesi, 4 Ekim 2025 tarihinde yaşanan iki ayrı olayla dikkatleri üzerine çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu, hem Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı hem de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen ve organizatör şüphelisi yakalandı. Toplamda 54 kaçak göçmenin yanı sıra, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar, bölgede yasa dışı göçle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gösterdi.

Denizde yaşanan tehlike: Geri itilen 21 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim günü sabaha karşı saat 05.00 sularında Bodrum açıklarında kritik bir ihbar aldı. Lastik bir bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği bilgisi üzerine bölgeye hızla hareket edildi. Yapılan operasyon sonucunda, soğuk ve tehlikeli deniz şartlarında kaderlerine terk edilen 21 kaçak göçmen başarılı bir şekilde kurtarılarak karaya çıkarıldı. Bu olay, Ege Denizi'ndeki göçmen dramının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından yasal işlemler için hazırlandı.

Kara üzerinde operasyon: 4 organizatör şüphelisi yakalandı

Aynı günün akşam saatlerinde, saat 18.35 civarında, Sahil Güvenlik ekipleri ve yerel polis birimleri bu kez Akvaryum Koyu mevkiinde kara üzerinde bir operasyon düzenledi. Aldıkları istihbarat doğrultusunda bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Avrupa ülkelerine ulaşma umuduyla yola çıkmaya hazırlanan büyük bir grubu tespit etti. Yürütülen ortak çalışma neticesinde, aralarında 11’i çocuk olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. En önemlisi ise, bu yasa dışı geçişi organize ettikleri belirlenen 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri hakkında ise adli süreç başlatıldı. Bölgedeki güvenlik güçleri, yasa dışı geçişleri engellemek ve organizatörlere darbe vurmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.