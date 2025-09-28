Uluslararası Bodrum Balık Festivali, Akyarlar Karaincir Plajı’nda düzenlendi. Festival kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde binlerce yavru balık denize bırakıldı. Katılımcılar, balık salımını alkışlarla takip etti.

Etkinlikler gün boyu sürdü

"Denizin kokusunu damağında hisset" sloganıyla gerçekleştirilen festival, sabah saatlerinde DJ Fatoş Akgün’ün performansıyla başladı. Çocuklara yönelik denizcilik oyunları, düğüm atma atölyeleri ve sanat etkinlikleri gün boyu sürdü.

Festivalin resmi açılışına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal İşler Daire Başkanı Buket Kallem, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Muamer Bektaş, Erman Aras, Kos ve İstanköy Müslüman Derneği Başkanı Kadri Memiş ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Deniz ekosisteminin korunmasının önemi vurgulandı

Gün içinde düzenlenen panel ve söyleşilerde Bodrum’un deniz kültürü ve balıkçılık geleneği ele alındı. Araştırmacı Sabahattin Zor süngercilik tarihini anlattı. Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Erman Aras ve Dr. Mert Gökalp’in katıldığı söyleşide deniz ekosisteminin korunmasının önemi vurgulandı.