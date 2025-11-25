AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve 11. Yargı Paketi’ne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye: "Herhangi bir yöntem önerisi olmadan suçlama yapmak kabul edilemez"

Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye"nin, AK Parti'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Çelik, "Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için samimiyetle bir önerisi, eleştirisi olan varsa tabii ki dinliyoruz ama herhangi bir yöntem önerisi olmayıp da topyekun reddiyeci bir tavırla suçlama, etiketleme, hakaret etme ve gayrimeşru bir takım siyasi etiketlemeler yoluyla süreci zehirlemeye çalışanların yaptıklarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığına dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içerisindedir. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda taviz veya pazarlık söz konusu değildir" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok boyutlu çalışmalar

Çelik, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne ilişkin de açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki politikasını anlatan Çelik, Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz" sözünü hatırlatarak, hükümetin kız çocuklarının eğitiminden kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye kadar pek çok alanda çok yönlü bir mücadele verdiğini belirtti.

Çelik, "Bu mücadelenin sadece kanunlarla sınırlı olmadığını, siyasetin dilinden medya diline, sivil toplumun hassasiyetlerine, aile içi eğitim ve erkek çocukların eğitilmesine kadar geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini" ifade etti.

Afrika’ya insani bir yaklaşım

Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne de değinen Çelik, Afrika'nın hak ettiği adaleti bulabilmesi için çıkar odaklı değil, insani bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Çelik, "Afrika'nın eşit ve adil bir ortaklıkla daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Biz, oradaki yer altı ve yer üstü kaynakları görmekle kalmayıp, Afrika halklarının gerçek hikayelerini de görüyoruz" dedi.

Gazze’de ateşkes: Durum kırılgan

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki özel vurgusuna da değindi. Çelik, Gazze'deki ateşkesi ihlal eden İsrail'e karşı küresel inisiyatifin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Gazze'de bir ateşkes var ama bu ateşkes her gün İsrail tarafından ihlal ediliyor. İsrail, soykırım siyasetine devam ediyor" dedi.

PKK'nın uzantılarına karşı kararlı mücadele

Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin odağının PKK'nın tüm uzantılarıyla birlikte feshi ve silah bırakma olduğunu söyledi. "Terörsüz Türkiye'nin asıl odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantılarıyla feshi ve silah bırakmasıdır" diyerek, terörle mücadeledeki kararlılığı yineledi.

SDG'nin Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkması gerekiyor

Çelik, SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin açıklamalarına da tepki gösterdi. Çelik, "SDG PKK'nın Suriye koludur ve Türkiye için tehdit olmaktan çıkmalıdır" diyerek, bu örgütün fiilen Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmasını kabul etmediklerini belirtti.

11. Yargı Paketi: Meclis'e teslim edilecek

Çelik, 11. Yargı Paketi hakkında da bilgi verdi. Yargı paketinin, haziran ayında yapılan infaz düzenlemelerinin güncellenmesiyle ilgili olduğunu belirten Çelik, "Cuma günü Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek, ardından komisyona gelecek" dedi. Yargı paketinin, 'af' gibi tartışmalarla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

