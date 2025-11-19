İstanbul-Fatih’te konakladıkları otelde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

6 şüpheli için tutuklama talebi

Savcılık, şüpheliler H.O., D.C., Z.K., S.K., R.B. ve M.M.U.D.C. hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk kararı verdi.

Bir şüpheli için adli kontrol talebi

Soruşturmada gözaltına alınan M.K. için ise tutuklama istemi yerine adli kontrol uygulanması talep edildi.

Soruşturma genişliyor

Böcek ailesinin dört ferdinin ölümü Türkiye gündemine otururken, savcılığın talep ettiği tutuklama ve adli kontrol kararları mahkeme tarafından değerlendirilecek. Olayın kesin nedenine ilişkin adli tıp raporları ve teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.