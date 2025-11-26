Böcek ailesinin ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre ailenin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak tespit edilmişti. Ailenin ölüm nedeninin kesinleşmesinin ardından soruşturma kapsamında ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

4 kişi tahliye edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama çerçevesinde, 4 kişi hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi. Bir kişinin ise adli kontrol kararının kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada ek olarak, 6 kişinin ise tutukluluğunun devam ettiği belirtildi. Tahliye edilenlerin; midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi olduğu öğrenildi. Bu gelişme kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

İşte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde: