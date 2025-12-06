TÜMOSAN Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Senegalli futbolcu Allasane Ndao ile yollarını ayırmak için hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından onanarak kesinleştiğini vurguladı.

“Cezanın hukuki niteliği kesin ve bağlayıcıdır”

Konyaspor’un açıklamasında, Tahkim Kurulu’nun aldığı kararın Anayasa ve TFF talimatları doğrultusunda kesin ve bağlayıcı olduğu belirtildi. Bu doğrultuda kulübün, oyuncuyla yapılan profesyonel sözleşme hükümlerini işletmeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tahkim Kurulu’nun onama kararının ardından oyuncudan savunma talep edilmiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı nedenle feshi için gerekli hukuki ve idari işlemler başlatılmıştır.”

Ndao hakkında savcılık soruşturması: Gözaltı kararı verildi

Söz konusu disiplin cezasının yanında, futbolcunun eyleminin “suç teşkil ettiği” gerekçesiyle adli süreç de devreye girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Allasane Ndao hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Konyaspor yönetmeliği devrede: Fesih için süreç işliyor

Kulüp yönetimi, 2025–2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ile futbolcunun sözleşmesindeki ilgili maddeler doğrultusunda hukuki adımların atıldığını belirtti.

Konyaspor, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Ndao’nun sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedileceğini bildirdi.