Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları’nda TIR işlemlerinin durduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin 2 Aralık 2025 akşam saatlerinden itibaren başladığı bildirildi.

TIR geçişleri şu anda mümkün değil

Açıklamada, Yunan tarafındaki yolun çiftçiler tarafından kapatılması nedeniyle İpsala ve Kipi kapılarında TIR geçişlerinin yapılamadığı vurgulandı. Ayrıca, Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında yer alan Ormenio Gümrük Kapısı’nın da çiftçilerin eylemleri nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.

Muafiyet sağlanan araçlar

Bakanlık, bazı TIR’lar için girişimlerde bulunulduğunu belirterek, frigorifik araçlarda taşınan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesi bulunan kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması yönünde çalışmalar yapıldığını aktardı.

Grev 15-21 Aralık arasında devam edecek

Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan diğer sınır kapılarında da eylemlerin yapılacağı ve TIR geçişlerine izin verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, grev süresince TIR’ların alternatif gümrük kapılarına yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.