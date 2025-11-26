Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Bakırlıoğlu, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTiP) sistemindeki açıkların kullanıldığını, İran'dan, Özbekistan'dan ve Afganistan'dan üzümde dünya lideri olan Türkiye’ye düşük kalitede kuru üzüm ya da işletme artıkları geldiğini iddia etti.

Bakırlıoğlu, 10 bin ton civarında kaçak işletme artığı ve düşük kalite üzümün Türkiye’de olduğunu ifade etti. Bu sayının ise 35 bin tona kadar çıkacağının söylendiğini belirten Bakırlıoğlu, bu durum karşısında üreticinin zor duruma düşeceğini belirtti.

"Pestisit olup olmadığı belli değil!"

Açıklamalarına devam eden Bakırlıoğlu, "Bunlar sistemin kenarından dolaşıyorlar, yüzde 56 vergiyi vermeden ülkemize şu anda kuru üzüm geliyor ve bu üzümlerde pestisit olup olmadığını bilmiyoruz. Bu bir iddia değil gerçektir. İspatlayabilirim." ifadelerini kullandı.

"Önlem almamız gerekmektedir!"

Sayının 35 bin tona kadar çıkabileceğinin altını çizen Bakırlıoğlu, "Bu üreticiyi ve işletmeciyi zor durumda bırakacaktır. Bununla ilgili önlem almanız gerekmektedir." dedi.

Yaşanan durumdan ötürü Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tariş’i hedef alan ve Türkiye’nin katma değerlerini yeterince kullanamadığını söyleyen Bakırlıoğlu, "Şu anda Sarıgöl’de üzüm hâlen daha var ve 15'lere düşmüş durumda, alkole gidiyor. O üzümleri üzüm suyu yapıp okullara dağıtamaz mıyız? Ya da haftada 100 gram öğrencilere versek 40 bin ton kuru üzüm oluyor. aynı zamanda da beslenme konusunda faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.