İstanbul Şişli’deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sergilenen bir heykel sosyal medyada tartışma yarattı. Heykelin ardından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Heykel sosyal medyada tepki topladı

Şişli’deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sanat fuarında sergilenen bir heykel, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kullanıcıların tepkisini çekti. Tepkilerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Gözaltılar ve soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, heykeli yapan ve fuarda sergileyenlerin M.K. (45) ve A.E.I. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerinden alınarak gözaltına alındı.

Tutuklama kararı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklandı.