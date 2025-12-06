Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında akreditasyon sürecini tamamlayan ekipler ile 81 ilden gelen Destek AFAD Gönüllülerini Ankara’da bir araya getirdi.

AFAD Başkanlığında düzenlenen **“Akreditasyon Sertifika ve Destek AFAD Gönüllüleri Kimlik Teslim Töreni”**ne; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve çok sayıda gönüllü katıldı.

“İmece kültürü ve gönüllülük afet yönetiminin temelidir”

Törende konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, gönüllülüğün Türkiye’nin köklü kültürel değerlerinden beslendiğini vurguladı. Pehlivan, konuşmasında imece, gönül, gönüllü ve akreditasyon kavramlarının afet çalışmalarındaki önemini şöyle anlattı:

“İmece kültürü, toplumumuzun karşılıksız dayanışma geleneğinin bir yansımasıdır. Gönül kavramı ise tek bir kelimeyle ifade edilemeyecek kadar derin anlamlar taşır. Gönüllülük; imece ile gönül kavramlarının birleştiği, insanların hiçbir karşılık beklemeden birbirine destek olduğu bir anlayıştır. Gönüllülük kavramı sayesinde afet çalışmalarının çerçevesi daha da genişlemiştir.”

“Bu hizmet sadece kamu görevlileriyle yürütülemez”

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, gönüllülerin afet yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti. AFAD’ın koordinasyon görevi yürüttüğünü vurgulayan Karaloğlu, resmi personel sayısının tek başına yeterli olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“AFAD’ın resmi arama kurtarma personeli 3 bin 500. Yakında 1.200 kişi daha alınacak, ancak bu sayı yine de yeterli olmayacak. 6 Şubat depremleri hepimize gösterdi ki afetle mücadelede sadece kamu personeliyle yol alamayız. O gün sahada 32 bin 500 arama kurtarma personeli çalıştı. Bunun yalnızca yaklaşık 2 bin 500’ü AFAD personeliydi. Geri kalan ekipler kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve dost ülkelerden gelen gönüllülerdi.”

“Her enkaz için 3 ayrı ekibe ihtiyaç vardı”

Karaloğlu, 6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkımın gönüllü gücünün neden vazgeçilmez olduğunu sayısal örneklerle şöyle açıkladı:

“30 bin bina yıkılmıştı. Bir enkaz için 25 kişilik üç ekip gerekiyor. Yani aynı anda çalışabilecek yaklaşık 1 milyon 900 bin arama kurtarma personeline ihtiyaç duyuluyordu. Bu sayıların resmi kadrolarla karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle salondaki bütün gönüllere ihtiyacımız var.”

Sertifika ve kimlikler gönüllülere teslim edildi

Konuşmaların ardından, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan ekiplerle Destek AFAD Gönüllülerine sertifika ve kimlik kartları takdim edildi. Törende, afetlerde görev almaya hazır gönüllü kapasitesinin artırılmasının Türkiye’nin afet yönetimi vizyonu için hayati önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.