Ankara Çevreyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın arkasına çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Olay, gece saatlerinde Eryaman mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre süratli olduğu öne sürülen B.K. yönetimindeki 06 KLS 68 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerek yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Otomobilde yangın ve can kaybı

Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Araçta bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken, M.C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kaza sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine intikal etti. Tır, vinç yardımıyla kaldırılarak otomobilin altından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, sıkışan cenazeleri çıkararak Adli Tıp Kurumu morguna teslim etti.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve sorumluluk durumu yapılacak soruşturma sonucu netlik kazanacak.