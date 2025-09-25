Son Mühür - İstanbul'da gerçekleşen kazada Togg T10X ile BMW marka bir araç birbirine çarptı. Çarpışma sonucunda BMW'nin ön kısmında ciddi hasar oluşurken, TOGG'un arka tarafında ise nispeten daha hafif bir hasar meydana geldi.

Sosyal medyada gündem oldu

Kazaya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları özellikle araçların aldığı hasarları değerlendiren yorumlar yaptı. Öte yandan, Avrupa’daki otomobillerin güvenlik standartlarını inceleyen bağımsız kuruluş Euro NCAP, geçtiğimiz aylarda TOGG’un iki modeli için test sonuçlarını paylaşmıştı. Elektrikli sedan T10F, yetişkin yolcu koruma testinden %95 başarı alırken, elektrikli SUV T10X ise %94’lük oranla yüksek bir performans sergilemişti. Her iki model de Euro NCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi almayı başarmıştı.

Akıllara önceki kazalar geldi

TOGG’un daha önceki benzer kazalarda da dayanıklılığını koruması, aracın sağlamlığına dair olumlu algıyı güçlendirdi. Kullanıcılar, yerli otomobilin güvenlik performansını bir kez daha takdir etti.