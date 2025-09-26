Son Mühür - ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW araçlarının motor çalıştırma rölesinde korozyon problemi olduğunu belirledi. Bu sorunun kısa devre ve aşırı ısınmaya neden olarak yangın riskini yükseltebileceği ifade edildi.

Resmî açıklamaya göre, sorun hem araç hareket halindeyken hem de park halindeyken güvenlik riski yaratabiliyor. NHTSA, 196 binden fazla BMW modelinin bu tehlikeden etkilendiğini açıkladı.

Hangi modelleri kapsıyor?

Geri çağırma kampanyası, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Ayrıca, BMW’nin Avusturya’daki tesislerinde üretilen ve Toyota markasıyla satılan Toyota Supra da etkilenen araçlar arasında yer alıyor. BMW, yetkili servisler aracılığıyla araç sahiplerine ücretsiz röle değişimi yapacağını açıkladı. Şirket, sürücüleri posta ve dijital kanallardan bilgilendirerek geri çağırma sürecini duyuracak.