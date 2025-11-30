Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu İran’da, ülkenin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede İsrail’in politikalarının istikrarsızlığın ana kaynağı olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in bölgesel yayılmacılığı bugün Orta Doğu’da bir numaralı tehdittir. Amacımız, ateşkesin kalıcı hâle gelmesi ve saldırıların tamamen durmasıdır. Uluslararası toplumun da bu konuda daha güçlü, daha kararlı adımlar atması gerekmektedir.”

Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış girişimlerine de değinerek, Türkiye’nin uluslararası çabaları desteklediğini ve diplomasinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.