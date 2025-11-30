Son Mühür- Avustralya'nın 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağına karşı anayasal bir itiraz, dünyada bir ilk olan yasanın yürürlüğe girmesinden iki hafta önce ülkenin en yüksek mahkemesine sunuldu.

Dijital Özgürlük Projesi adlı bir kampanya grubu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yasayı engellemek için Avustralya Yüksek Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve davaya 15 yaşındaki Noah Jones ve Macy Neyland adlı iki gencin davacı olarak katıldığını söyledi.

Avustralya'da YouTube, TikTok ve Snapchat gibi platformlara getirilen yasağın ardından 16 yaş altı gençlere ait bir milyondan fazla hesap devre dışı bırakılacak.

İfade özgürlüğüne darbe...



Dijital Özgürlük Projesi yaptığı açıklamada, yasağın genç Avustralyalıların anayasada zımni bir hak olan siyasi iletişim özgürlüğünü "ellerinden aldığını" belirtti. Avustralya'nın ifade özgürlüğü konusunda açık bir hakkı yoktur denilen açıklamada, "Yasa son derece aşırı" vurgusunda bulunuldu.



Avustralya medyası , YouTube'un yasağın siyasi iletişimi kısıtladığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye itiraz etmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Kamuoyu yasağı destekliyor...



Kamuoyu yoklamalarına göre yasak, Kasım 2024'te yasalaştı ve Avustralyalıların çoğunluğu tarafından destekleniyor.

Hükümete yakın kaynaklar, sosyal medyanın aşırı kullanımının gençlere zarar verdiğini, yanlış bilgi yayıldığını, zorbalığa olanak sağladığını ve vücut imajının zararlı tasvirlerine yol açtığını gösteren araştırmaları açıkladı.

Yasağa uymayan şirketler 49,5 milyon Avustralya dolarına (32,22 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.