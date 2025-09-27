Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran’a yönelik BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararı, Tahran yönetiminin sert tepkisini beraberinde getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa ve İngiltere’de görev yapan büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere Tahran’a çağırdığını duyurdu.

SNAPBACK GERİLİMİ TIRMANDI

Kararın arkasında, İran ile uzun süredir nükleer program konusunda anlaşmazlık yaşayan Avrupa ülkelerinin yer aldığı E3 grubu (Almanya, Fransa, İngiltere) bulunuyor. Bu üç ülke, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadaki "snapback" yani "tetik mekanizması"nı işleterek, İran’a yönelik daha önce kaldırılmış olan yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesini sağladı.

Tahran yönetimi ise bu mekanizmanın hukuksuz şekilde kullanıldığını ve anlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu savunarak, Avrupa ülkelerinde görev yapan büyükelçilerini geçici olarak merkeze çekti.