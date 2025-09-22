Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul’da düzenlenen özel oturumda konuştu. Guterres, BM’nin kurucu liderlerinin 2. Dünya Savaşı gibi yıkıcı bir tecrübeden geçerek barışı korumak için örgütü kurduklarını hatırlattı. “Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar” dedi.

“Uluslararası hukuk çiğneniyor”

Guterres, günümüzde BM ilkelerinin tarihte hiç olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğuna dikkat çekerek, “Gazze’de, Ukrayna’da, Sudan’da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk hiçe sayılıyor” ifadelerini kullandı.

“Birlik olmadan ilerleme olmaz”

Genel Sekreter, BM’nin küresel sorunların çözümünde bugüne kadar önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Ancak ilerlemenin tek yolunun uluslararası dayanışma olduğunu vurgulayan Guterres, “Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim” çağrısında bulundu.

Küresel krizlere karşı dayanışma çağrısı

Konuşmasında özellikle Gazze, Ukrayna ve Afrika’daki çatışmalara dikkat çeken Guterres, uluslararası toplumun bölünmüşlüğünün küresel barışa zarar verdiğini söyledi. “Daha adil, daha güçlü ve daha kapsayıcı bir uluslararası düzen inşa etmek hepimizin sorumluluğu” sözleriyle çağrısını yineledi.