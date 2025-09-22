Antalya’nın Alanya ilçesinde 18-19 Eylül tarihlerinde farklı noktalarda çıkan orman yangınları büyük tahribata yol açtı. Aliefendi, Kargıcak, İspatlı, Yaylakonak, Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerinde etkili olan yangınlarda yaklaşık 1350 hektar alan zarar gördü.

750 personel ve onlarca araçla mücadele

Yangınlara, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümesi nedeniyle geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi. 13 helikopter, 4 uçak, 200 kara aracı ve 750 personelin katıldığı çalışmalarda alevler 21 Eylül’de tamamen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre sadece Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı’da 400 hektarı orman olmak üzere toplam 650 hektar, Yaylakonak, Şıhlar ve Kocaoğlanlı’da ise 700 hektarlık alan kül oldu. Yangında ayrıca 2’si villa 4 ev ve 1 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Öztürk: “Hasar tespitine başlandı”

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Öztürk, “Yangının söndürülmesi için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hasar tespit çalışmaları hızla başlatıldı. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

Alanya Caz Festivali iptal edildi

Yangın felaketinin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de önemli bir karar aldı. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenmesi planlanan Uluslararası Alanya Caz Festivali’nin iptal edildiğini duyuran Özçelik, “Ciğerlerimiz yanarken eğlence yapmayı doğru bulmadık. Festival için ayrılan bütçe, yangından zarar gören vatandaşlarımızın yararına kullanılacak” açıklamasını yaptı.

Tarımsal zararlar için destek sözü

Özçelik, AFAD ve diğer kurumlarla koordinasyon halinde yürütülen destek çalışmalarına da değindi. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün, sera naylonu, hortum ve sulama ekipmanları gibi tarımsal ihtiyaçlar için bölge halkına destek sağlayacağını söyledi.

Evlerin etrafına “yeşil bant” uygulaması

Yangınların evlere kadar ulaşmasının ardından yeni bir önlem planı devreye alındı. Başkan Özçelik, “Vatandaşlarımızın evlerinin etrafında doğal bir koruma hattı oluşturmak için keçiboynuzu ve zeytin fidanları dağıtacağız. Böylece evler yangına karşı yeşil bir bant ile korunacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, belediye ekiplerinin köylerde vatandaşlara psikolojik destek sağlayacağını duyurdu.

Küle dönen ormanlar havadan görüntülendi

Yangın sonrası oluşan tahribat ise dron ile kaydedildi. Görüntülerde, geniş alanlara yayılan siyahlaşmış ağaçlar ve yanmış sahalar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.