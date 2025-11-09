Son Mühür- Dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından biri olan BBC'nin başı bugünlerde Donald Trump'ı hedef alan bir belgesel nedeniyle ağrıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yayıncı kuruluşa yönelik taraflılık iddialarının ardından verdiği açık sözlü röportajda BBC'yi "yüzde 100 sahte haber" ve "propaganda makinesi" olarak nitelendirdi.

Leavitt, İngiltere'ye yaptığı seyahatlerde BBC bültenlerini izlemenin "gününü mahvettiğini" ve vergi mükelleflerinin "solcu bir propaganda makinesinin faturasını ödemek zorunda kaldığını" söyledi.



Tepkinin altında Panorama belgeseli var...



Beyaz Saray, ABD başkanı Trump'ın bir konuşmasının BBC Panorama belgeselinde nasıl düzenlendiğine ilişkin "cevaplanması gereken ciddi sorular" olduğunu hatırlattı.



Telegraph'a sızdırılan bir belgede, güncel olaylar programının bir bölümünün, konuşmanın iki bölümünü birbirine bağlayarak izleyicileri "tamamen yanılttığı" öne sürüldü.

Programda, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ayaklanmalardan önce destekçileriyle birlikte Kongre Binası'na yürüyeceğini ve onlara "cehennem gibi mücadele etmelerini" söylediği yer alıyordu.

Ancak, Trump'ın kalabalığı "seslerini barışçıl ve vatansever bir şekilde duyurmaya" çağırdığı konuşmanın bir bölümü atlanarak belgeselde yer almadı.

Beyaz Saray, BBC'nin konuşmanın kurgulanma biçiminden dolayı özür dilemesinin beklendiği mesajını vermişti.

BBC sözcüsü, Beyaz Saray'ın tepkilerine karşı "Pazartesi günü Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne tam bir yanıt verileceğini" duyurdu.