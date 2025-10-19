İzmir’in kültür, sanat ve toplumsal yaşam alanlarında fark yaratan isimlerini onurlandıran Bizimizmir Homeros Ödülleri bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

Ödül töreni, 20 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Aylin Akdoğan ve Tufan Candemir’in üstleneceği gece, İzmir’in kültür dünyasından birçok ismin katılımıyla renkli bir buluşmaya sahne olacak.

Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak

Bizimizmir Homeros Ödülleri Başkanı Mehmet Kurt, ödül alacak isimleri açıklarken törenin detaylarını da paylaştı.

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayacak; ardından yılın en başarılı isimlerine ödülleri takdim edilecek.

2025 Yılı Homeros Ödüllerini Kazananlar

Bu yıl jürilerin titiz değerlendirmesi sonucu belirlenen ödül sahipleri şöyle:

Sağlık Dalı: Prof. Dr. Gülden Diniz, Prof. Dr. Zuhal Tuğsel

Sahne Sanatları (Tiyatro) Dalı: Rüchan Gürel

Müzik (Klasik, Batı, Rock – Caz) Dalı: Olten Sanat Vakfı

Türk Halk Müziği Dalı: Bedia Akartürk

Türk Müziği Dalı: Dr. Teoman Önaldı

Plastik Sanatlar (Cam – Seramik) Dalı: Prof. Dr. Sevim Çizer

Resim Dalı: Turan Enginoğlu

Turizm Dalı: Mehmet Bastıyalı

Gastronomi Dalı: Osman Serdaroğlu

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Dalı: Ege Orman Vakfı

Eğitim Dalı: Ali Korba

Yaşam Dalı: Betül Elmasoğlu

Fotoğraf Dalı: Beyhan Özdemir

Roman Dalı: Gönül Çatalcalı

Doğa & Çevre Dalı: Av. Bilge Berk

Spor Dalı: Bengisu Avcı

İzmir’in katkı sağlayan kurumlarına teşekkür

Gecenin gerçekleşmesine katkı sunan kurum ve destekçilere de teşekkür plaketleri verilecek.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Gage Grup, By Metin Kök, Lacivert, Medyatek, Stüdyo Zeki ve Can Dijital gibi kurumlar ödül töreninde onurlandırılacak.

Basın desteği sağlayan Ege Telgraf, Son Mühür, Yerel Gözcü ve Yeni İzmir medya kuruluşlarına da teşekkür