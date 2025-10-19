İzmir’in kültür, sanat ve toplumsal yaşam alanlarında fark yaratan isimlerini onurlandıran Bizimizmir Homeros Ödülleri bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.
Ödül töreni, 20 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilecek.
Sunuculuğunu Aylin Akdoğan ve Tufan Candemir’in üstleneceği gece, İzmir’in kültür dünyasından birçok ismin katılımıyla renkli bir buluşmaya sahne olacak.
Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak
Bizimizmir Homeros Ödülleri Başkanı Mehmet Kurt, ödül alacak isimleri açıklarken törenin detaylarını da paylaştı.
Etkinlik, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayacak; ardından yılın en başarılı isimlerine ödülleri takdim edilecek.
2025 Yılı Homeros Ödüllerini Kazananlar
Bu yıl jürilerin titiz değerlendirmesi sonucu belirlenen ödül sahipleri şöyle:
Sağlık Dalı: Prof. Dr. Gülden Diniz, Prof. Dr. Zuhal Tuğsel
Sahne Sanatları (Tiyatro) Dalı: Rüchan Gürel
Müzik (Klasik, Batı, Rock – Caz) Dalı: Olten Sanat Vakfı
Türk Halk Müziği Dalı: Bedia Akartürk
Türk Müziği Dalı: Dr. Teoman Önaldı
Plastik Sanatlar (Cam – Seramik) Dalı: Prof. Dr. Sevim Çizer
Resim Dalı: Turan Enginoğlu
Turizm Dalı: Mehmet Bastıyalı
Gastronomi Dalı: Osman Serdaroğlu
Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Dalı: Ege Orman Vakfı
Eğitim Dalı: Ali Korba
Yaşam Dalı: Betül Elmasoğlu
Fotoğraf Dalı: Beyhan Özdemir
Roman Dalı: Gönül Çatalcalı
Doğa & Çevre Dalı: Av. Bilge Berk
Spor Dalı: Bengisu Avcı
İzmir’in katkı sağlayan kurumlarına teşekkür
Gecenin gerçekleşmesine katkı sunan kurum ve destekçilere de teşekkür plaketleri verilecek.
Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Gage Grup, By Metin Kök, Lacivert, Medyatek, Stüdyo Zeki ve Can Dijital gibi kurumlar ödül töreninde onurlandırılacak.
Basın desteği sağlayan Ege Telgraf, Son Mühür, Yerel Gözcü ve Yeni İzmir medya kuruluşlarına da teşekkür