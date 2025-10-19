Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadele, büyük bir mücadeleye sahne olurken ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle 3 puana uzandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Alanyaspor topa daha fazla sahip olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Konuk ekip Göztepe ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ümit Akdağ sahneye çıktı

İkinci yarıda Alanyaspor, oyunun kontrolünü eline aldı. Baskısını artıran ev sahibi ekip, 83. dakikada Ümit Akdağ’dan gelen golle 1-0 öne geçti. Bu gol, aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Kalan dakikalarda Göztepe tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklense de aradığı golü bulamadı.

Seriler sona erdi

Bu sonuçla Alanyaspor ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Akdeniz temsilcisi puanını 13’e yükseltti. Öte yandan, bu sezon Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Göztepe, ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini Alanya deplasmanında kaybetti. İzmir ekibi haftayı 16 puanla kapattı.