Son Mühür/ 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımımız, turnuvanın ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. 10 kişilik rakibine 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, maçın bittiğinde üzüntüden yerden kalkamadı. Tüm Türkiye’nin kenetlenerek izlediği maçta milli takımımız, istenilen performansı sahaya yansıtamadı. Hayal kırıklığına uğrayan Türkiye’de teknik direktör Montella ise yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından birçok milli futbolcu saha içinde gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşları oyuncuları teselli etti. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda boy gösteren ay-yıldızlıların turnuvaya erken veda etmesi ülkemizde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

“Mağlubiyet sonrası duygusal anlar”

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. San Francisco Bay Area'da toplam 68 bin 827 taraftar maçı izledi. Müsabakada su molasında teknik direktörün Montella'nın oyunculara karşı sert ve agresif üslubu dikkat çekerken takımı uyardı. İlk karşılaşmada da Avustralya'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma şansını kaybetti. Bizim çocuklar, son maçında Amerika ile formalite maçına çıkacak. Ev sahibi Amerika ise iki maçında sahadan galibiyetle ayrılırken grupta birinciliğini koruyor. D Grubu'nda son sırada yer alan ay-yıldızlılar, 0 puan ve 0 golle tarihinin en kötü turnuvalarından birini yaşadı.

“Bizim çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı”

Paraguay karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından A Milli Futbol Takımı oyuncuları büyük üzüntü yaşadı. Çok sayıda futbolcu kendisini saha zeminine bırakarak gözyaşlarını tutamadı. Tribünlerde milli takımımızı desteklemeye gelen taraftarlarımız oyuncularımızı alkışlayarak destekledi. Öte yandan maçı canlı takip eden vatandaşlarımız teknik direktör Montella’nın tercihlerini eleştirdi.

Duygusal anlar yaşayan milli futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile takım arkadaşları teselli etti. Maçın ardından sahada üzüntü dolu görüntüler yaşandı. Paraguay maçından önce yeşil sahaya giren milli takımımızın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in oyuncularla konuşması ve Montella'ya şans dilemesi dikkat çekti. Mağlubiyetin ardından deneyimli antrenör Şenol Güneş, büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'nda kağıt üzerinde çeyrek final oynamamız gerektiğini belirtirken yaşananların hayal kırıklığı olduğunu söyledi.