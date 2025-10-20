Son Mühür - 17 Ekim 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında sağlık hizmeti veren tüm özel kuruluşlara yeni bir mali yükümlülük getirildi. Düzenlemeyle, veteriner muayenehaneleri için 10 bin TL, veteriner poliklinikleri için 20 bin TL, hayvan hastaneleri için 40 bin TL harç öngörülürken, büyükşehirlerde bu tutarların iki katına çıkarılması planlandı.

“Veteriner hekimlik kamusal bir sağlık mesleğidir”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden (TVHB) yapılan açıklamada, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığıyla değil, toplum sağlığı ve güvenli gıda üretimiyle de doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı: “Veteriner hekimlik, hayvan sağlığını koruyan, zoonotik hastalıkların önlenmesini sağlayan ve halk sağlığını güvence altına alan kamusal bir sağlık mesleğidir. Ancak bu düzenleme, meslek mensuplarına ağır bir mali yük getirmektedir.” TVHB, yeni harçların hem serbest çalışan veteriner hekimleri hem de hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini, halk sağlığını da dolaylı biçimde tehdit edeceğini bildirdi.

“Mevcut yükler bile taşınamıyor”

Açıklamada, veteriner hekimlerin kendi öz sermayeleriyle hizmet verdikleri, gelir vergisi ve KDV yükümlülükleriyle zaten yüksek mali baskı altında oldukları belirtildi. “Veteriner hekimler gelir vergisi ve katma değer vergisi ödemekte, ayrıca atık yönetimi, ilaç ve aşı takip sistemleri, e-reçete gibi pek çok mesleki yükümlülüğü yerine getirmektedir. Bu koşullarda yeni bir harç getirilmesi, mesleğin sürdürülebilirliğini imkânsız hale getirecektir.”

“Hayvancılık ve halk sağlığı zarar görecek”

TVHB, veteriner hekimlik hizmetlerinin zayıflamasının yalnızca meslek mensuplarını değil, hayvancılığı ve halk sağlığını da doğrudan etkileyeceğini belirtti: “Veteriner hekimlik hizmetlerine erişimin zorlaşması, üretim kayıplarına, zoonotik hastalıkların yayılmasına ve ekonomik zararlara yol açacaktır. Güçlü bir veteriner hekimlik sistemi olmadan güvenilir gıdaya erişim ve halk sağlığının korunması mümkün değildir.”

“Meslek kuruluşlarının görüşü alınmadan karar verildi”

Birlik, düzenleme hazırlanırken meslek örgütlerinin görüşünün alınmadığını, bu nedenle kararın sahadaki gerçek koşulları yansıtmadığını açıkladı. “Veteriner hekimlik, sağlık hizmetleri sınıfında yer almasına rağmen diğer sağlık mesleklerinin yararlandığı haklardan mahrumdur. Yeni harç yükü bu eşitsizliği daha da derinleştirecektir.”

TVHB: “Düzenleme geri çekilmeli”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, açıklamasının sonunda şu çağrıyı yaptı: “Veteriner hekimlik ticari bir faaliyet değil, kamusal bir sağlık hizmetidir. Bu düzenleme ivedilikle geri çekilmeli; meslek kuruluşlarının katılımıyla yeniden değerlendirilmelidir. Kamuda veteriner hekim istihdamı artırılmalı, mesleğin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.” Birlik, “Toplum sağlığı veteriner hekimlikten başlar” vurgusuyla, 70 il ve bölge odasıyla birlikte sürecin demokratik ve hukuki yollarla takipçisi olacağını kamuoyuna duyurdu.