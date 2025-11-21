Son Mühür- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşan asgari ücret çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde hem çalışanların yaşam standartlarını koruyacak hem de işverenlerin üretim ve istihdam kapasitesini göz önünde bulunduracak bir denge hedeflediklerini ifade etti.

Aralık ayında komisyon toplanacak

Bakan Işıkhan, aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplayacaklarını belirterek, “İşçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelerek sosyal diyalog çerçevesinde en uygun sonuca ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Optimal seviyeye ulaşılacağına inanıyorum”

Işıkhan, komisyondan beklentilerini şöyle aktardı: “Komisyondan, çalışanlarımızın refahını güvence altına alan ve işverenlerimizin üretim ile istihdam kapasitesini koruyan bir optimal seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”

Bakanın bu açıklaması, asgari ücret artışının hem işçi hem işveren tarafını dengede tutacak şekilde planlandığını gösteriyor.

Vatandaşlar ifadenin anlamını araştırıyor

“Optimal seviye” ifadesi, çalışanlar arasında merak konusu oldu. Söz konusu terim, genellikle “mümkün olan en uygun sonuç” anlamında kullanılıyor. Işıkhan’ın mesajı, önümüzdeki dönemde asgari ücretin belirlenmesinde taraflar arasında uzlaşmanın ön planda tutulacağını işaret ediyor.