Son Mühür / Atakan Başpehlivan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, son günlerde özellikle Bitcoin’de yaşanan düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu düşüş eğilimlerinin altın hareketlerine paralel bakmak gerektiğini vurguladı.

Murat Bilen: FED’in faiz kararları diğer alternatif yatırım araçlarını da etkiliyor

FED’in faiz kararlarının diğer alternatif yatırım araçlarını da etkilediğini kaydeden ve bu kararların Bitcoin’de de negatifliğe yol açtığını aktaran Murat Bilen, “Şu an yurt dışındaki hikayeye baktığımız zaman altının hareketlerini de buna paralel bakmak lazım diye düşünüyorum. Dolar’daki FED’in faiz kararları diğer alternatif yatırım araçlarını da etkiliyor.

Bunların içerisinde en önemlisi altın olmakla birlikte Bitcoin de Dolar’ın alternatifi gibi bir hareket tarzı geliştiriyor. Dolar’daki faiz kararları biraz sıkıntı yaratıyor, bu teknoloji hisselerindeki çöküşler bence bu Bitcoin’de bir negatifliğe yol açabiliyor diye düşünüyorum. Ayrıca ben faiz indirimi konusunda bir tereddüt yaşanıyor diye düşünüyorum.” dedi.

“Bitcoin’e teknik açıdan bakılması gerekiyor"

Son olarak, geçtiğimiz haftalarda altında yaşanan düşüşün de bu bakış açısıyla yorumlanması gerektiğini hatırlatan Bilen, Bitcoin’deki düşüşün teknik anlamda da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Altın da önce bir düşmüştü sonra bir tepki verdi bu süreçler aslında o primin hazmedilmesiyle ilgili bir şey o primin bir şekilde dalgalanarak bir yere oturması gerekiyor. Dolar’da eğer güçlü duruş devam ederse bunu aşağı doğru basmaya devam edecekler bu durumlarda faizin yüksek kalmasıyla ilgilidir. Ondan dolayı bu dalgalanmalar oluyor Bitcoin’i de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Bunları aynı zamanda teknik olarak da bakılması gerekiyor.”