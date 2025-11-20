Son Mühür/ Osman Günden - Buca’nın Hürriyet Mahallesi 454 Sokak’ta yıkımı gerçekleştirilen metruk bir evde yavru köpek sesi duyulması üzerine Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT ekipleri hızla bölgeye ulaştı. AFAD ile koordineli şekilde başlatılan çalışmada ekipler, enkazda sıkışan yavru köpeğe ulaşmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Enkazdan sağ çıkarıldı, ilk müdahale yapıldı

Kısa süre içinde yer tespiti yapılan yavru köpek, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahaleyi BUCAKUT ekipleri yaptı. Ardından minik can, tedavi sürecinin başlatılması için Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

“Buca’daki her canın nefesi bize emanet”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kurtarma operasyonunun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Buca’daki her canın nefesi bize emanet. Ekiplerimizle birlikte her koşulda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Enkaz altında kalan can dostumuzu BUCAKUT ve AFAD ekiplerimiz koordineli çalışmayla kurtardı. Şu anda Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi altında. Umuyoruz ki yaşama tutunur ve en kısa sürede aramıza döner.”