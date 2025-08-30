Türk bisiklet camiası, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici’nin İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşıyor. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ekici’nin vefatı, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Metin Ekici kimdir, nereli ve neden öldü? İşte detaylar.

Metin Ekici kimdir?

Metin Ekici, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan Ekici, bisiklet sporuna genç yaşta başladı ve kısa sürede profesyonel bir sporcu olarak adını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Ekici, bisiklet sporunda yol ve dağ bisikleti kategorilerinde yarıştı. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Ekici, özellikle dayanıklılığı ve teknik sürüş yeteneğiyle dikkat çekti. Yerel bisiklet kulüplerinde aktif olarak yer alan genç sporcu, hem bireysel hem de takım yarışlarında başarılar kazandı. Sosyal medyada bisiklet sporuna olan tutkusunu paylaşan Ekici, camiada sevilen ve geleceği parlak görülen bir isimdi.

Neden öldü?

Metin Ekici, 29 Ağustos günü İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ekici, bisikletiyle Başakşehir istikametine doğru ilerlerken, plakası henüz belirlenemeyen bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle asfalta savrulan Ekici, ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Ekici’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Ancak, tüm çabalara rağmen 30 yaşındaki sporcu kurtarılamadı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kaza sonrası Ekici’nin paramparça olan bisikleti ve motosiklet, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Soruşturma ve tepkiler

Polis, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri, olayın aydınlatılması için inceleniyor. Bisiklet camiası, Ekici’nin vefatıyla büyük bir kayıp yaşarken, sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ekici için bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Metin Ekici’nin ani kaybı hepimizi derinden üzdü. Ailesine, sevenlerine ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Cenaze törenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Ekici’nin naaşının İstanbul’da toprağa verilmesi bekleniyor. Bu trajik olay, bisiklet sporcularının trafikte karşılaştığı güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.