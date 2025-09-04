Amazon Prime Video, sevilen video oyunu serisi Tomb Raider’ı canlı aksiyon formatında ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Amazon MGM Studios tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dizinin başrolünde Lara Croft karakterini Game of Thrones ile tanınan Sophie Turner canlandıracak. Projenin arkasında Crystal Dynamics ve Amazon MGM Studios’un yanı sıra Fleabag’in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge’in de bulunduğu güçlü bir ekip yer alıyor. Dizi, 2027 yılında izleyicilerle buluşması beklenen büyük bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Sophie Turner, Lara Croft olarak sahneye çıkıyor

Amazon MGM Studios, Sophie Turner’ın Tomb Raider dizisinde ikonik karakter Lara Croft’u canlandıracağını doğruladı. Turner, daha önce Angelina Jolie ve Alicia Vikander tarafından beyazperdede hayat verilen bu karaktere yeni bir yorum getirecek. Prodüksiyonun 19 Ocak 2026’da başlayacağı belirtilirken, Turner’ın casting süreci geçtiğimiz yıl kasım ayında başlamıştı. Oyuncu, rolü için duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: “Lara Croft’u canlandırmak benim için büyük bir onur. Bu ikonik karakteri hayata geçirmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım.” Turner’ın, Game of Thrones’taki Sansa Stark rolüyle gösterdiği performans, bu zorlu rol için seçilmesinde önemli bir etken oldu.

Phoebe Waller-Bridge’in yaratıcı dokunuşu

Dizinin yaratıcısı, yazarı ve baş yapımcısı olan Phoebe Waller-Bridge, projeye kişisel bir tutkuyla yaklaşıyor. Waller-Bridge, “Lara Croft çocukluğumdan beri sevdiğim bir karakter. Bu ölçekte bir yapımda onun hikayesini anlatmak büyük bir ayrıcalık” dedi. Ayrıca, Chad Hodge’un Waller-Bridge ile birlikte ortak showrunner olarak görev alacağı ve Jonathan Van Tulleken’in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklandı. Van Tulleken, daha önce Shogun ve Top Boy gibi yapımlarda yönetmenlik yapmıştı. Ekip, Tomb Raider’ın mirasını korurken yeni maceralar sunmayı hedefliyor.

Amazon’un video oyunu uyarlamalarındaki başarısı

Amazon Prime Video, son dönemde video oyunu uyarlamalarıyla dikkat çekiyor. Fallout dizisinin başarısının ardından Tomb Raider, platformun bir sonraki büyük projesi olarak öne çıkıyor. Crystal Dynamics ile iş birliği içinde geliştirilen dizi, Amazon’un video oyunu evrenini genişletme stratejisinin bir parçası. Ayrıca, Amazon’un Tomb Raider evrenini dizi, film ve oyunlarla birleştirerek bütünleşik bir deneyim yaratma planı yaptığı biliniyor. Öte yandan, Paramount’un Call of Duty filmi için anlaşma yaptığı ve bu projede de oyunun ruhuna sadık kalınacağı belirtiliyor. Tomb Raider dizisi, Amazon’un bu alandaki iddiasını güçlendirecek bir yapım olarak merakla bekleniyor.