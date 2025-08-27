Son Mühür - Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 8. Dönem Toplu Sözleşme sonuçlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Doğruyol, memurların yoksullaşmaya, emeklilerin ise açlık ve sefaletle karşı karşıya kalmaya devam edeceğini belirtti.

Hakem Kurulu, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde7; 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranını karara bağlamış, taban aylıklara ise 1.000 TL artış yapılmıştı. Ancak Doğruyol, kazanım olarak sunulan 65 maddelik mali ve sosyal hakların çok az kesime hitap ettiğini ve verilen zamların enflasyonun altında kalarak maaş artışı anlamını yitirdiğini söyledi.

“Toplu sözleşme masasında aldığınız yüzde 3, yüzde 5’lik zamların hiç bir anlamı yok” diyen Doğruyol, vergi oranlarındaki artış nedeniyle maaşlarda gerçek anlamda artış olmadığını vurguladı. Ayrıca toplu sözleşmelerde 3600 ek gösterge, seyyanen zam, bayram ikramiyesi, kira yardımı, refah payı ve ücretsiz servis gibi taleplerin karşılanmadığını ifade etti.

Doğruyol açıklamasında, memurların çoğunluğunun siyasetin kontrolündeki yetkili “sarı sendikalara” üye olduğunu belirterek, “Böyle başa, böyle tarak” yorumunda bulundu.