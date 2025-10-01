Son Mühür/ Osman Günden- Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halası Arzu Akalay Ernak’ın genç yaşta hayatını kaybettiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Akalay, “Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak’ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.

Sevenlerinden başsağlığı mesajları

Birce Akalay’ın paylaşımının ardından kısa sürede çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Hem ünlü isimler hem de takipçileri, oyuncunun acısını paylaştıklarını dile getirerek desteklerini sundu.

Kariyerindeki Başarılarıyla Tanınıyor

Televizyon ve sinema dünyasında rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akalay, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.