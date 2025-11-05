İzmir’in yemyeşil ilçesi Kemalpaşa, son yıllarda doğaseverlerin uğrak noktalarından biri hâline geldi. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler, artık rotasını Binali Yıldırım Millet Bahçesi olarak da bilinen Gölpark’a çeviriyor. Bir zamanlar bataklık olan bu alan, doğanın yeniden canlandırıldığı etkileyici bir dönüşümün sonucu olarak bugün 550 bin metrekarelik yemyeşil bir parka ev sahipliği yapıyor.

Bataklıktan doğan huzur

Kemalpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü çevre düzenleme projeleriyle eski bir bataklık, doğanın içinde modern bir yaşam alanına dönüştü. Yapay göl ve çevresinde yer alan 1 kilometrelik dere, bölgeye sakin bir atmosfer kazandırırken, yürüyüş parkurları sabah sporu yapanlardan fotoğraf tutkunlarına kadar herkese hitap ediyor. Gölpark, özellikle sonbaharda suya düşen yapraklarıyla kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

Ailelerin hafta sonu rotası

Hafta sonları ailelerin uğrak noktası hâline gelen Gölpark, her yaştan ziyaretçiye doğayla buluşma fırsatı tanıyor. Çocuklar geniş oyun alanlarında eğlenirken, yetişkinler gölet kenarında yürüyüş yaparak huzur buluyor. Gölde süzülen saltanat kayıkları ise parka nostaljik bir dokunuş katıyor. Gün batımında gölün üzerindeki yansımalar, ziyaretçilerin objektiflerine en çok yansıyan anlardan biri oluyor.

Doğayla uyumlu keyif durakları

Parkta yer alan restoran, yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerden tam not alıyor. Zeytinyağlılar, ızgara balıklar ve ev yapımı tatlılar, göl manzarası eşliğinde keyifli bir yemek deneyimi sunuyor. Ancak doğayı koruma amacıyla parkta mangal, semaver ve tüp kullanımı yasak. Bu uygulama, alanın doğal dengesini koruyan önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Ulaşım kolay, doğa hemen yanı başınızda

Kemalpaşa merkezden sadece 5 dakikalık, İzmir şehir merkezinden ise yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla ulaşılabilen Gölpark, her gün 08.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Toplu taşıma tercih edenler için İzmir Otogarı’ndan kalkan Kemalpaşa otobüsleri, parka yürüme mesafesinde duruyor.

Sonbaharın en romantik durağı

Gölpark, şehirden uzaklaşmadan doğayla buluşmak isteyenler için İzmir’in en özel köşelerinden biri hâline geldi. Göletin sularında yansıyan dağlar, rüzgârla dans eden ağaçlar ve kuş sesleriyle dolu patikalar, ziyaretçilere dingin bir atmosfer sunuyor. Özellikle sonbaharda göl kenarında yürümek, hem doğayla yeniden bağ kurmak hem de şehrin gürültüsünü geride bırakmak isteyenler için eşsiz bir deneyim yaratıyor.