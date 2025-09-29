Son Mühür - Enpara'nın QNB’den ayrılma sürecinde bankanın daha önce verdiği “90 gün boyunca para aktarım garantisi” ve “EFT-SWIFT işlemlerinde kesinti yaşanmayacağı” taahhütlerinin yerine getirilmediği ortaya çıktı. Eski hesaplara yapılan ödemelerin yeni IBAN’lara aktarılacağı açıklanmasına rağmen, tüm transferlerin geri döndüğü bildirildi.

Kullanıcılar, geçiş sürecinden önce yeni IBAN numaralarının kendilerine iletilmediğini belirtiyor. Bu da, ödemelerini eski hesaplara gönderen müşterilerin mağduriyet yaşamasına neden oldu.

Hata veriyor

Enpara'nın SWIFT sistemine kayıt olmadan hesap taşıma işlemi yapması nedeniyle, yurt dışından ödeme bekleyen birçok kullanıcı alacaklarını tahsil edemedi. Yeni IBAN ve SWIFT bilgilerini ticaret yaptıkları yabancı firmalara ileten kullanıcılar ise “Bankacılık sisteminde böyle bir SWIFT hesabı bulunmamaktadır” uyarısıyla karşılaştı.

Maddi zarara yola açtı

Bankanın taşıma sürecinde yaptığı hataların neden olduğu maddi zararın boyutu henüz netleşmezken, mağdur olan kullanıcılar çözüm talep ediyor. Enpara müşteri hizmetlerinin ise "90 günlük aktarım garantisi" ve SWIFT kaynaklı sorunlara ilişkin herhangi bir çözüm sunamadığı bildiriliyor. Yaşanan problemler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, ödeme sorunları ve yaşadıkları mağduriyetleri paylaşarak tepkilerini dile getirdi.