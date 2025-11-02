Nesine.com 2. Lig Beyaz Grup’un 11. haftasında oynanan Şanlıurfaspor – Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşması öncesi büyük bir skandal yaşandı. Mücadele öncesi yapılan denetimlerde konuk ekibin soyunma odasında bir mermi bulunması, maç öncesi atmosferi gerdi.

Mermi sandalyenin üzerinde bulundu

Sabah saatlerinde 11 Nisan Stadyumu’nda gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında, konuk ekip Beyoğlu Yeni Çarşı’nın soyunma odasında bir sandalyenin üzerinde mermi tespit edildi.

Mermiyi fark eden kulüp görevlileri durumu hemen maçın temsilcisine ve emniyet güçlerine bildirdi. Olay üzerine statta güvenlik önlemleri artırılırken, Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü yetkilileri yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Menajerin ifadesi alındı

Olayla ilgili olarak İstanbul temsilcisinin idari menajeri Alperen Karakaya, tanık sıfatıyla ifade verdi. Şanlıurfa Emniyeti tarafından yürütülen soruşturmada stat yetkililerinin de beyanı alındı.

11 Nisan Stadyumu Müdürü, verdiği ifadede, merminin “önceki maçtan kaldığını” ileri sürdü. Müdür, “Daha önceki karşılaşmada atılan bir mermi. Oraya koydum, arkadaşlar temizlememişler” sözleriyle durumu açıkladı.

Bu açıklama, futbol kamuoyunda “Bu kadarına da pes” yorumlarına neden oldu.

Beyoğlu Yeni Çarşı’dan tepki: “Vicdani kararı kamuoyuna bırakıyoruz”

Olayın ardından Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı:

“Türk futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda bu tür görüntülere maruz kalmak bizleri derinden üzmüştür. Bu olayın vicdani kararını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

Kulüp yöneticileri, olayın güvenlik zaafiyeti açısından ciddi bir ihmal olduğunu vurguladı.