Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki hücresinde asılı halde ölü bulundu. Türkiye’yi sarsan Thodex davasının sanığı olan Özer’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde defnedildi.

Tek kişilik hücresinde asılı bulundu

Edinilen bilgilere göre, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik hücresinin banyosunda gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Cezaevi görevlilerinin yaptığı kontrolde Özer’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine çağrılan savcılık ekibi, cezaevi içinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İlk bulgulara göre Özer’in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Savcılık incelemesinin ardından Özer’in cansız bedeni, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna, buradan da Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Kocaeli’ye götürüldü.

Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı

Faruk Fatih Özer’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve sınırlı sayıda kişi katıldı. Özer’in naaşı, Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.