SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- Emniyet güçlerinin sokak çetelerine, uyuşturucu şebekelerine ve organize suç örgütlerine yönelik yaptığı, 'süpürme' operasyonları tüm hızıyla sürerken, suç örgütleri ile ortak hareket eden avukatlar da polis kıskacına takılıyor. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen iki büyük operasyonda suç örgütlerinin, adli mekanizmaları manipüle etmek için bazı avukatları nasıl birer 'suç aparatı' olarak kullandığını gözler önüne serdi. Polis kıskacına takılan 9 avukat gözaltına alınırken, firari 1 avukatı yakalama çalışmaları sürüyor.

İtalya Bağlantılı Çete

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde 113 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Lideri kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da tutuklu bulunan silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çete üyelerine finansal destek sağladığı, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine zemin hazırladığı, tanık ile şüphelilerin ifadelerini örgüt lehine yönlendirmeye çalıştığı iddia edilen 6 avukat operasyon kapsamında gözaltına alındı. AvukatÇağla Merve Özdemir, Mahmut Canbaz, Nisa Can, Ömer Yılmaz ve Tahsin Beşir Babur gözaltına alınırken, firar eden avukat Muhammed Yusuf İdikut’un yakalanması için polis ekiplerinin takibi sürüyor.

'Şapkalılar' Çete Operasyonunda 3 Avukata Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde kamuoyunda 'Şapkalılar' olarak bilinen ve kasten öldürme, silahlı saldırı, yağma gibi 93 ayrı eyleme karışan çeteye yönelik ikinci bir operasyon düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in detaylarını paylaştığı operasyonda, suç örgütüyle organik bağ kurduğu ve faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edilen 3 avukat daha suça bulaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Çeteler Neden Avukatları Hedef Seçiyor?

Emniyet ve hukuk çevrelerinden edinilen bilgilere göre, polis kıskacına alınan avukatların suç örgütleri içindeki rolleri ve çetelerin avukatlık mesleğini istismar etme yöntemlerine açıklık getirdi. Yasalar gereği avukatların araçları ve üstleri kısıtlı şartlar dışında aranamıyor. Son dönemde cezaevine cübbe altında uyuşturucu sokmaya çalışan ya da lüks aracında uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan avukatlar, bu yasal muafiyeti suiistimal ediyor. Avukatların müvekkilleriyle gardiyan veya kamera olmaksızın görüşme hakkı bulunuyor. Çeteler, içerideki liderlerinin dışarıya yönelik infaz, haraç ve tehdit talimatlarını bu avukatlar aracılığıyla dışarı sızdırarak adeta birer 'canlı postacı' ağı kuruyor.

