SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosuna, çocukların ve genç yetişkinlerin cinsiyet değiştirme süreçlerindeki tıbbi ve hukuki uygulamalara ilişkin çok konuşulacak bir ihbar başvurusunda bulunuldu. Tarcan Ülük tarafından yapılan başvuruda, bazı sivil toplum kuruluşları, internet forumları ve belirli sağlık profesyonellerinin organize bir ağ içinde hareket ederek Türk medeni hukukunu ve tıp etiğini çiğnediği ileri sürüldü.

Usulsüz Müdahale Var

Avukat Tarcan Ülük savcılığa sunduğu dilekçede, özellikle 18 yaş altındaki çocukların ergenlik baskılayıcı ilaçlar, hormon tedavileri ve geri dönüşü imkansız cerrahi operasyonlara yönlendirildiğini iddia etti. Başvuruda, hasta ve velilere süreçlerin risklerinin tam aktarılmadığı, psikolojik yönlendirmelerle ailelerin iradelerinin sakatlandığı belirtilerek, 'kasten veya taksirle yaralama', 'görevi kötüye kullanma', 'resmî belgede sahtecilik' ve 'usulsüz tıbbi müdahale' suçlarının araştırılmasını istedi.

Uluslararası Raporlar Delil Gösterildi

Avukat Ülük'ün şikayet dilekçesinde, daha önce İstanbul Üniversitesi bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve basına yansıyan 22 çocuğa yönelik süreçler ile bazı etik kurul üyeleri hakkındaki adli soruşturmalar hatırlatıldı. Ayrıca Birleşik Krallık’ta (NHS) yayımlanan Cass Review raporuna ve İngiltere hükümetinin 18 yaş altı için puberte blokörlerini (ergenlik durdurucuları) kalıcı olarak yasaklama kararına atıfta bulunularak, Türkiye'deki fiili uygulamaların mercek altına alınması gerektiğini vurguladı.

Hastaneler ve Dernekler İncelensin

Yapılan suç duyurusu dilekçesinde sivil toplum kuruluşlarının internet siteleri, 'LGBT+ dostu' olarak ilan edilen doktor listeleri ve trans geçiş süreci forumları delil olarak sunuldu. Tarcan Ülük savcılıktan, 'Son 10 yılda Türkiye'de yapılan tüm cinsiyet uyum operasyonlarının ve hormon tedavilerinin yaş bazlı istatistiklerinin Sağlık Bakanlığı'ndan celbi, ilgili özel ve kamu hastanelerindeki Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) log kayıtlarının, e-imza geçmişlerinin ve ameliyat notlarının geriye dönük incelenmesi, adı geçen hekimler ile danışmanlık ağları arasında gizli bir çıkar çatışması olup olmadığının tespitini talep etti.

Dijital Kanıtlar

Dilekçenin en dikkat çekici kısımlarından birini ise 'Kanıtların Karartılması' riski oluşturdu. Başvuruda, hastane dijital sistemlerindeki verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ihtimaline karşı savcılığın derhal bilişim incelemesi ve koruma tedbiri kararı almasını istedi. Ayrıca ceza soruşturmasına paralel olarak Sağlık Bakanlığı ALO 184 SABİM ve Hasta Hakları kurullarının da devreye sokulması, suç unsuru bulunması halinde ise sürece aracılık ettiği iddia edilen STK ve dernekler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasını talep etti