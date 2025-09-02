Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’nde bulunan taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen taksici kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli aranıyor

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.