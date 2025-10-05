Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, nohudun gelişimini dijital sistemle takip edecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) projesi kapsamında yaklaşık 50 dekarlık alanda nohudun anıza ekileceğini ve tüm gelişim sürecinin dijital sistem üzerinden anlık olarak izleneceğini açıkladı.

Başer, projenin kışlık ve yazlık nohudun verim ve kalite özellikleri ile toprak yapısındaki değişimleri detaylı şekilde inceleyeceğini belirtti. Nohut ekilen alanlarda bitkilerin uydudan ve uzaktan izleme teknolojileriyle yedi aylık gelişim sürecinin kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Saatlik veri takibi ve dijital uyarılar

Prof. Dr. Başer, dijital sistemin her saat tarlayı kontrol ederek cep telefonuna mesaj göndereceğini söyledi. Başer, “Parsellerden saatlik veri alınacak, bitki ve toprak görüntüleri elde edilecek. Bitkide sararma, su tutma sorunu veya hastalık oluştuğunda sistem uyarı verecek” dedi.

Proje sayesinde gereksiz ilaç ve gübre kullanımının önlenmesi, üretici maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.