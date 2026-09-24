SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul'daki farklı adliyelerde 2022-2024 yılları arasında yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine HSK İkinci Dairesi harekete geçmiş; aralarında 1 Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) daire başkanı, 2 hakim ve 2 savcının bulunduğu 5 yargı mensubu 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturması sürerken, Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu da idari inceleme sürecini başlattı.

3 Müfettiş Görevlendirildi

Yargı mensuplarına yönelik iddiaları araştırmak ve disiplin boyutunu incelemek amacıyla HSK Teftiş Kurulu tarafından 3 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler; soruşturma kapsamında gündeme gelen yargısal işlemleri, şüpheli ifadelerinde geçen iddiaları ve ilgili yargı mensuplarının görev yaptıkları dönemlerde verdikleri kararlar ile inceledikleri dava dosyalarını mercek altına alacak. İncelemede, şüphelilerin beyanları ile mahkeme kararları ve dosya işlemleri arasındaki olası bağlantılar araştırılacak.

5 Yargı Mensubu 3 Ay Açığa Alınmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma kapsamında elde ettiği bulguları HSK’ya iletmesinin ardından, HSK İkinci Dairesi 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında tedbir kararı almıştı. Kararla birlikte Ö.G. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı, B.K. Bakırköy Hakimi, Ç.U. Gaziosmanpaşa Hakimi, G.K. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı ve B.G. Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı 3 ay geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Operasyonda 5 Şüpheli Tutuklandı

Adli soruşturma tarafında ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. M.Ş. liderliğinde kurulduğu iddia edilen yapılanmaya yönelik operasyonda, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müfettişlerin inceleme sonucunda hazırlayacağı teftiş raporu, ilgili yargı mensupları hakkında karar verilmek üzere HSK’nın yetkili organlarına sunulacak. Hem adli hem de idari soruşturma titizlikle devam ediyor.