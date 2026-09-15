İstanbul'un Fatih ilçesi alev alev kaynadı. Fatih ilçesinde bulunan SSofçuhan İşhanı içinde yer alan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada ortalık can pazarına döndü.

Gerçekleşen kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İddialar alacak/verecek hesabını işaret etti!

Feci olayın ardından ortaya atılan iddialar ise Sofçuhan'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesini işaret etti. Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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