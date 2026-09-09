Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından gündeme gelen tehdit iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in seçim sonrasında yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, Çelik’in açıklamalarında adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için talimat verildiğini bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre; soruşturma Çelik’in kamuoyuna yansıyan sözleri üzerine başlatıldığı belirtildi. Çelik’in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamada Ayhan Aydın’ın kendisini aradığını ve savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürdüğü kaydedildi.

Çelik’in iddiaları neler?

Özgür Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamada Ayhan Aydın’ın kendisini aradığını ve görüşme sırasında yaşananları anlattığı iddia edildi. Çelik’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi.”

Çelik bu sözler üzerinden bazı belediye meclis üyelerinden baskı ve tehdit yoluyla siyasi tercihlerini değiştirmeye zorlandığını ileri sürdü. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki göstererek, bazı meclisüyelerinin seçim sürecinde baskı altında bırakıldığını savundu.

Aydın AK Parti’ye geçmişti

Soruşturmada adı geçen Ayhan Aydın, Üsküdar Belediye Meclisi’nde daha önce CHP adına görec yaparken AK Parti’ye geçen isimler arasında yer aldı. Aydın’ın yanı sıra bazı belediye meclis üyelerinin de seçim sürecinde CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçtiği kamuoyuna yansımıştı.