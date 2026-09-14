İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin eylül ayı oturumunda tansiyon yükseldi.

Maddelerin tartışıldığı sırada AK Partili Meclis Üyesinin CHP’li meclis üyesi Tuğçe Çalık Kandemir’e yönelik “Senin kocan nerede?” sözleri meclis salonunda gerginliğe neden oldu. Kişisel ve ailevi konular üzerinden yapılan sözlü müdahalenin ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan söz alarak kullanılan üsluba tepki gösterdi.

Başkanvekili Aslan, bir kişinin ailevi veya kişisel durumu üzerinden hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini belirterek mecliste karşılıklı saygının korunması gerektiğini vurguladı.

"Ayıptır, ahlaksızlıktır"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AK Partili meclis üyesinin sözlerine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin ailesi var. Cenab-ı Allah kulu zengin de yapar, fakir de. Düşürür de, kaldırır da. Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, ‘Eşin nerede, kocan nerede?’ diye sormak insana yakışmaz, ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek ‘Kocan nerede?’ ya? Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?”

Tüm kadınlardan özür diledi

Aslan, yaşananları cinsiyetçi bir tutum olarak değerlendirdi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kullanılan ifadeler nedeniyle kadınlardan özür diledi.