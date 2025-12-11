Dün gece düzenlenen ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen ödül töreni, sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Gecenin en çok konuşulan anı ise “Yılın Müzik İnsanı” ödülünün rap müziğin genç isimlerinden Emirhan Çakal’a (Çakal) gitmesi oldu.

Ödül Çakal’a gitti, sosyal medya karıştı

Müzik dünyasının öne çıkan genç isimlerinden biri olan Çakal’ın ödül alması, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Törende dağıtılan diğer ödüller de yorum yağmuruna tutulurken, gecenin en sert çıkışı Demet Akalın’dan geldi.

Demet Akalın: “Bu senenin en başarılısı Sefo’ydu!”

Ödül töreninin hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, kararı eleştirerek “Yılın Müzik İnsanı” ödülünün yanlış isme gittiğini savundu. Akalın’a göre bu yılın en başarılı ismi Sefo’ydu.

Sert ifadeler içeren gönderisinde Akalın, şunları yazdı:

“Ben 53 yaşındayım, Sefo 27 yaşında! Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım. ‘Boşver abla, takdir Allah'ın ve halkın’ diyor! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo’dur, müzik adamı da odur! İlla çizgimden çıkaracaksınız! Bana da yıllar önce Türkan’la ödülü vermek istememişlerdi, ‘bestecisine verdik’ dediler! Babaları okudu ya sanki.”

Akalın’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yorumlarda hem destek hem de eleştiri içeren çok sayıda görüş yer aldı.

Sefo sessizliğini koruyor

Tartışmalar sosyal medyada hızla büyürken, Demet Akalın’ın ismini öne çıkardığı Sefo’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Sefo’nun sessiz kalması bazı kullanıcılar tarafından “olgun bir duruş”, bazıları tarafından ise “yanlış karara kayıtsızlık” olarak değerlendirildi.

Ödül töreni sonrası polemik sürüyor

Ödül töreni organizasyonu ve jüri tercihleri, gece boyunca ve ertesi gün trend listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Müzik sektörünün bir kısmı genç rap sanatçılarının yükselişini desteklerken, bir kısmı da ödül süreçlerindeki kriterlerin şeffaf olmadığını savunuyor.